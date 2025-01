Homem é preso por mostrar o p3nis para as irmãs de 4 e 9 anos em Laguna Carapã

Homem, de 21 anos, foi preso após mostrar os pênis para as irmãs, de 4 e 9 anos durante a tarde de segunda-feira (20), na cidade de Laguna Carapã. Além disso, ele ameaçou matar a mãe, de 43 anos.

Conforme as informações iniciais, o suspeito estava em casa quando começou a brigar com a genitora. Em determinado momento, ele passou a xingar e ameaçar a mulher. As equipes da Polícia Militar foram acionadas pela vítima.

Enquanto a ocorrência era atendida, as menores contaram para os policiais que o autor teria mostrado o pênis para elas, perguntando se ‘gostavam daquilo’. Porém, as duas apenas ficaram assustadas.

Diante da situação, segundo o Dourados News, o homem foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi preso em flagrante pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica.

