Homem é preso por mostrar p3nis para alunos de escola em Dourados

Homem, de 54 anos, foi preso por mostrar a genitália para alunos de uma escola no Bairro Vila Esperança, em Dourados, durante a manhã desta sexta-feira (23). Ele estava escondido no meio de uma área de mata, dentro de uma vala, quando foi localizado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um professor da instituição de ensino, informando que um homem estaria próximo a uma área de mata cuidando as crianças e as mulheres que passavam pelo local.

Quando a testemunha chegou para conversar com o tal homem, ele saiu correndo para dentro do mato. A autoridades chegaram a fazer rondas pela região, encontrando o suspeito no meio da rua, mas durante a tentativa de abordagem, ele saiu correndo novamente para área de mata.

Por isso, a equipe chamou reforços para fazer buscas pela região, o encontrando dentro de uma vala. Ele contou ser morador da Aldeia Jaguapirú, negando as acusações de ter mostrado a genitália para crianças.

Apesar do diretor do colégio afirmar que várias pessoas teriam visto o homem mostrando o pênis, ele afirmou que estava apenas trabalhando. Diante da situação, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade, onde o caso foi registrado como ato obsceno.

