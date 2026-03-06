Homem Ã© preso suspeito de estuprar menino de 4 anos em Dourados

Um homem de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (5) suspeito de estuprar um menino de 4 anos, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Terra Roxa. A mãe da criança contou à polícia que havia retornado à antiga casa da família para buscar o restante de seus pertences, após se mudar recentemente para o bairro Jardim Guaicurus.

Enquanto organizava a mudança, o menino ficou brincando no quintal da residência. Em determinado momento, a mulher foi para a frente da casa tomar tereré.

Pouco tempo depois, o filho apareceu e relatou que o vizinho teria pedido para que ele praticasse sexo oral.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito no local. Durante a abordagem, ao receber voz de prisão, o homem disse aos policiais que tinha uma “afinidade” com a criança por terem sido vizinhos por algum tempo.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m