Menu
Menu Busca sexta, 06 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
PolÃ­cia

Homem Ã© preso suspeito de estuprar menino de 4 anos em Dourados

Ele teria pedido para a crianÃ§a fazer sexo oral

06 marÃ§o 2026 - 15h42Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Um homem de 48 anos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (5) suspeito de estuprar um menino de 4 anos, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no bairro Terra Roxa. A mãe da criança contou à polícia que havia retornado à antiga casa da família para buscar o restante de seus pertences, após se mudar recentemente para o bairro Jardim Guaicurus.

Enquanto organizava a mudança, o menino ficou brincando no quintal da residência. Em determinado momento, a mulher foi para a frente da casa tomar tereré.

Pouco tempo depois, o filho apareceu e relatou que o vizinho teria pedido para que ele praticasse sexo oral.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito no local. Durante a abordagem, ao receber voz de prisão, o homem disse aos policiais que tinha uma “afinidade” com a criança por terem sido vizinhos por algum tempo.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Homem é preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
PolÃ­cia
Homem Ã© preso suspeito de roubar e tentar estuprar motorista de aplicativo em Campo Grande
Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex durante conversa em Ivinhema
Liliane ficou internada desde o dia 3 de março
PolÃ­cia
Morre mulher espancada a marteladas por subtenente dos Bombeiros em MS
Caminhão que transportava leitões sai da pista e tomba em MS
PolÃ­cia
CaminhÃ£o que transportava leitÃµes sai da pista e tomba em MS
Delegacia de Ivinhema
PolÃ­cia
Mulher Ã© esfaqueada pelo ex-marido apÃ³s encontro em Ivinhema
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
PolÃ­cia
Homem Ã© preso apÃ³s ameaÃ§ar matar a ex com golpes de martelo em Campo Grande
Polícia Civil de São Paulo - PCSP/Divulgação
PolÃ­cia
OperaÃ§Ã£o mira agentes da PolÃ­cia Civil que blindavam criminosos em delegacias de SP
Foto: Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica tira das ruas mais de 100 kg de drogas em Campo Grande e prende suspeito
Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos
PolÃ­cia
Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a
Atualmente, Liliane está internada no Hospital da Vida, em Dourados
PolÃ­cia
Mulher atacada com marteladas por militar dos Bombeiros tem piora no estado de saÃºde em MS

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
A pequena faleceu durante a tarde de ontem (4)
PolÃ­cia
CrianÃ§a que morreu em UPA pode ter participado do 'desafio do desodorante' em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande
Fachada UPA
SaÃºde
Prefeitura diz ao MinistÃ©rio PÃºblico que fornece comida a pacientes de UPAs e CRSs