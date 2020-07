Homem estupra criança de 10 anos que estava sozinha em casa

Sarah Chaves, com informações do Em Tempo

Um homem de 42 anos foi preso nesta quarta-feira (22) por estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, em Manaus, no Amazonas.

Uma quipe de investigação da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), foi responsável por efetuar a prisão do suspeito que é primo do pai da criança.

De acordo com a titular da Depca, delegada Joyce Coelho, o homem, que é primo do pai da criança, chegou à casa da vítima, no bairro Armando Mendes, zona Leste da cidade, perguntando pela mãe dela. Ao ser informado que ela não estava na residência, ele adentrou, ofereceu dinheiro para o irmão mais velho ir lanchar e cometeu o estupro.

A delegada destacou, ainda, que a ordem judicial em nome do infrator foi expedida pela juíza Naia Moreira Yamamura, da 1ª Vara Especializada em Crimes Contra a Dignidade Sexual da Criança e do Adolescente.

