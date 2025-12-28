Menu
Polícia

Homem fica gravemente ferido durante briga de vizinhos nos Los Angeles

A briga começou por causa de som alto em uma das casas

28 dezembro 2025 - 11h43Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: PMMS)

Uma briga generalizada entre vizinhos terminou com um homem gravemente ferido na tarde de sábado (27), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A confusão teria começado por causa de som alto em residências vizinhas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de agressão em uma sequência de kitnets na Rua Marques de Barbacena. No local, os policiais encontraram um homem caído no chão, com sangramento intenso na cabeça.

A vítima estava consciente, mas reclamava de fortes dores. Ele contou à polícia que discutiu com um vizinho por causa do volume do som e que, após a troca de ameaças, o homem teria invadido sua kitnet acompanhado de cerca de cinco pessoas, que passaram a agredi-lo. A vítima não soube informar exatamente quais objetos foram utilizados durante o ataque, mas testemunhas relataram o uso de uma barra de ferro.

Uma vizinha confirmou que a discussão começou por causa de som alto e afirmou que, após o desentendimento, o autor chamou amigos para participar das agressões. Segundo ela, aproximadamente seis pessoas teriam atacado a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. O homem apresentava ferimento na cabeça, fratura no metacarpo da mão direita, próximo ao dedo mínimo, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico especializado.

Os suspeitos fugiram antes da chegada das equipes e até o momento do registro não haviam sido localizados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

