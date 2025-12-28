Homem fica gravemente ferido durante briga de vizinhos nos Los Angeles

Uma briga generalizada entre vizinhos terminou com um homem gravemente ferido na tarde de sábado (27), no bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A confusão teria começado por causa de som alto em residências vizinhas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de agressão em uma sequência de kitnets na Rua Marques de Barbacena. No local, os policiais encontraram um homem caído no chão, com sangramento intenso na cabeça.

A vítima estava consciente, mas reclamava de fortes dores. Ele contou à polícia que discutiu com um vizinho por causa do volume do som e que, após a troca de ameaças, o homem teria invadido sua kitnet acompanhado de cerca de cinco pessoas, que passaram a agredi-lo. A vítima não soube informar exatamente quais objetos foram utilizados durante o ataque, mas testemunhas relataram o uso de uma barra de ferro.

Uma vizinha confirmou que a discussão começou por causa de som alto e afirmou que, após o desentendimento, o autor chamou amigos para participar das agressões. Segundo ela, aproximadamente seis pessoas teriam atacado a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. O homem apresentava ferimento na cabeça, fratura no metacarpo da mão direita, próximo ao dedo mínimo, além de diversas escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico especializado.

Os suspeitos fugiram antes da chegada das equipes e até o momento do registro não haviam sido localizados.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

