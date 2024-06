Homem fica paraplégico após tentativa de assassinato no Universitário

Depois de quase um mês de investigação, a Polícia Civil, por intermédio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), concluiu as apurações da tentativa de assassinato de Willian Paredes Gonçalves, ocorrida durante o dia 13 de abril deste ano.

Conforme as informações, o suspeito de 35 anos, estava devendo a vítima e na ocasião saiu de casa para ficar cuidando Willian por mais de meia hora. No momento em que o rapaz, saiu de casa para colocar o lixo na rua, acabou sendo alvejado por dois disparos.

Por conta dos ferimentos, Willian ficou paraplégico. O suspeito do crime acabou sendo indiciado pelos crimes de tentativa homicídio doloso, qualificado por motivo torpe já que era para acabar com a dívida, com emprego de meio que possa resultar perigo comum e por meio que dificulte a defesa da vítima.

Diante da situação, a DHPP solicitou a prisão preventiva do homem, que foi detido no dia 20 de maio em Florianópolis (SC).

Como as investigações foram concluídas, o Inquérito Policial foi encaminhado ao Ministério Público.

