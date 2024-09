Homem invade a casa da ex para tentar estuprá-la em Sidrolândia

Homem, de 53 anos, foi preso por bater na ex, de 39 anos, com um banco e a ameaçar de morte durante uma briga ocorrida na noite de quinta-feira (5), no Bairro São Bento, em Sidrolândia.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para verificar um caso de violência doméstica. Para os militares, a mulher detalhou que já tem uma medida protetiva em desfavor do ex-marido.

Porém, ontem ele chegou na casa da vítima, tentando arrombar a porta do imóvel. Não satisfeito, o autor jogou um banco contra a mulher, mas no primeiro momento não conseguiu atingi-la.

Vendo a confusão, alguns vizinhos tiraram o autor do imóvel. Ainda assim, ele pegou outro banco e o jogou contra a ex, a atingindo na perna. Quando a PM chegou, o homem estava tentando sair do local, enquanto a mulher e os filhos estavam assustados pelo lado de fora.

Ainda em seu relato, a mulher disse que recebe ameaças constantes do ex-marido. Além disso, o homem vive tentando manter relações sexuais com a vítima. Diante da situação, os dois foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como lesão corporal, ameaça, violência doméstica e outros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também