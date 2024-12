Homem joga álcool e ameaça colocar fogo na esposa durante briga em Dourados

Homem, de 31 anos, foi preso depois de jogar óleo na esposa e ameaçar colocar fogo nela durante a madrugada desta sexta-feira (6), no Bairro Alto do Indaia, em Dourados.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima, por volta da 1h da madrugada. Ao chegar no local, ela detalhou que havia saído para beber com o marido quando começaram a brigar e resolveram voltar para casa.

No caminho, com o homem em visível estado de embriaguez, ele parou o carro bruscamente e atirado uma garrafa de água no veículo. Já na residência, a discussão continuou e foi neste momento que o autor jogou álcool sobre seu corpo, para ficar ameaçando queimá-la viva.

Toda ação aconteceu enquanto o homem estava armado com uma faca, aproveitando para dar golpes na porta do quarto. Por sorte, a mulher conseguiu fugir correndo do imóvel e acionou a PM.

Quando chegou no local dos fatos, os militares encontraram o autor trancado em um dos quartos. Questionado, ele alegou insatisfação por ter transferido à vítima parte de um acerto trabalhista.

Diante da situação, os policiais prenderam o agressor e o levaram para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), junto com os objetos usados nas ameaças: um frasco de álcool e a lâmina da faca.

Durante o registro de ocorrência, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor.

