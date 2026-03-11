Menu
Polícia

Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos

Ele acabou sendo preso em flagrante ao confessar o crime

11 março 2026 - 14h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 34 anos foi agredido por populares após furtar um kit de cosméticos de uma perfumaria na noite de terça-feira (10), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de furto em um estabelecimento do ramo de perfumaria. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que um homem estava caído no chão após ser contido e agredido por pessoas na região.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito no chão, consciente e orientado. Questionado pelos policiais, ele confessou ter furtado o kit de cosméticos da loja e afirmou que vendeu o produto em uma borracharia próxima.

De acordo com testemunhas, as pessoas que agrediram o suspeito fugiram antes da chegada da polícia.

O homem sofreu lesões no rosto e na cabeça e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes para atendimento médico, sob escolta policial.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como furto e lesão corporal.

