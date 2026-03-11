Homem leva surra de moradores do Itamaracá após furtar loja de cosméticos

Um homem de 34 anos foi agredido por populares após furtar um kit de cosméticos de uma perfumaria na noite de terça-feira (10), no bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de furto em um estabelecimento do ramo de perfumaria. Durante o deslocamento, os policiais receberam a informação de que um homem estava caído no chão após ser contido e agredido por pessoas na região.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito no chão, consciente e orientado. Questionado pelos policiais, ele confessou ter furtado o kit de cosméticos da loja e afirmou que vendeu o produto em uma borracharia próxima.

De acordo com testemunhas, as pessoas que agrediram o suspeito fugiram antes da chegada da polícia.

O homem sofreu lesões no rosto e na cabeça e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, ele foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Tiradentes para atendimento médico, sob escolta policial.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como furto e lesão corporal.

