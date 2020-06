Homem mata esposa a facadas, agride sogra e foge

Aldennir Soares da Silva, 35 anos, foi assassinada pelo marido com 24 facadas na noite da última sexta-feira (26), em Chapadão do Sul. A mãe dela, de 57 anos, sogra do autor, ficou ferida ao tentar defender a filha.

A Polícia Militar faz buscas atrás do autor, identificado como Veranilto, que fugiu após o crime. De acordo com Polícia Militar, houve uma briga entre Veranilto e Aldennir, antes do crime que aconteceu na casa deles.

Vizinhos disseram que ouviam gritos e em determinado momento, a mãe de Aldennir tentou acalmar o casal, mas o suspeito teria agredido a mulher, a jogando contra a parede e dando as facadas, conforme informações do o site MS Todo Dia.

A mãe tentou defender a filha, mas também foi esfaqueada.

