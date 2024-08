Homem mente que foi sequestrado e roubado após dar bicicleta para pagar dívida de drogas

Homem, que não teve o nome divulgado, foi indiciado após mentir que foi sequestrado e roubado no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O caso teria acontecido durante a noite do dia 4 de agosto.

Conforme as informações policiais, o homem contou para a polícia que estava andando pelas ruas do bairro quando foi colocando dentro de um carro, por homens armados. Na história que ele inventou, os homens o prenderam por cerca de 2h.

Ainda de acordo com o relato, além de roubarem a bicicleta elétrica da vítima, os autores estavam exigido a transferência de valores via PIX, o que não ocorreu porque a vítima não se recordava da senha do aplicativo bancário devido ao nervosismo.

No entanto, durante as investigações, a DERF (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) constatou que o homem havia mentido porque na hora que ele estar em cárcere, foi visto caminhado na rua. Além disso, ele falou com familiares durante essas 2h de sequestro, sem mencionar o fato.

Ao ser confrontado, ele confessou que mentiu sobre o roubo, detalhando ter dado a bicicleta para pagar uma dívida de drogas. Para evitar questionamentos em sua casa, ela denunciou à Polícia Civil ter sido roubada.

Em razão de ter registrado a ocorrência policial baseada em mentiras, a suposta vítima responderá pelo crime de falsa comunicação de crime ou contravenção.

