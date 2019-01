Homem morre afogado ao tentar nadar em represa

O Corpo de Bombeiros de Bataguassu foi acionado no final da tarde de domingo (20), para atender uma ocorrência de afogamento na região de Santa Rita do Pardo. Wellington Elias da Silva, 34 anos, desapareceu ao entrar em uma represa de aproximadamente cinco metros de profundidade.

Welington entrou na água e ao tentar retornar para a margem da represa e não conseguiu. Uma testemunha avistou a vítima afundando nas águas, conforme o informou o site Da Hora Bataguassu.

O corpo de bombeiros foi acionado e deslocou para o local, mas, por conta do horário, não foi possível os mergulhadores iniciarem as buscas no domingo, se iniciando somente na manhã desta segunda-feira (21).

Equipes da Policia Civil e também da Policia Militar também foram acionadas.

