Banhista tenta salvar criança e morre afogado em rio

Deyvid Kelvis Pereira da Silva,18 anos, morreu afogado no fim da tarde de domingo (20), após tentar salvar uma criança no rio Santo Antonio. O local fica próximo à ponte de acesso na MS-382, em Guia Lopes da Laguna.

Conforme o iFato, além dos banhistas na água, outras pessoas pescavam no barranco. A criança estaria com o grupo da pesca quando caiu na água. Em desespero as pessoas pularam no rio para salvar a criança, inclusive Deyvid que não sabia nadar.

Ainda conforme o IFato, o grupo percebeu a falta do rapaz alguns minutos após terem resgatado a criança da água. O Corpo de Bombeiros de Jardim esteve no local e retirou o corpo do jovem do rio. O local do afogamento tem cerca de quatro metros de profundidade.

O caso foi registrado na Polícia Civil que investigará as circunstâncias do afogamento.

