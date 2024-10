Homem morre ao dizer para o amigo 'virar homem' em bar de Sidrolândia

Nielson Alves Olmedo, de 31 anos, foi morto a facadas durante a noite de sábado (19), na Rua Marechal Deodoro, localizada no Bairro São Bento, em Sidrolândia. O autor dos golpes foi identificado e preso horas depois do crime.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava de bicicleta andando com seu pai quando os dois foram abordados por dois homens em uma Yamaha Factor. O garupa da moto desceu e desferiu dois golpes de faca nas costas de Nielson, que chegou a correr, mas caiu por conta dos ferimentos.

A Policia Militar foi acionada, sendo que para as equipes, o homem contou que estava em um bar das proximidades momentos antes de ser atacado. Porém, a proprietária do estabelecimento disse apenas que a vítima e seu pai estiveram no local bebendo, mas não soube relatar histórico de desentendimento ou confusão.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital da cidade. Acontece que seu estado de saúde era considerado grave e por isso, ele precisaria ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Já na madrugada de domingo (20), por volta das 3h38, Nielson não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As equipes da Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Sidrolândia, conseguiram identificar e prender o autor. Para as autoridades, ele contou que a motivação do crime foi o fato de Nielson ter dito que ele tinha que virar homem, em função dos filhos do autor terem ido para um abrigo após violência doméstica.

O homem irá responder por homicídio. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

