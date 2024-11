Homem morre dias depois de sofrer acidente em Ribas do Rio Pardo

José Carlos Azevedo, de 37 anos, morreu quatro dias depois de sofrer um grave acidente de trânsito na cidade de Ribas do Rio Pardo. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pelo primo da vítima, José teria se acidentado no dia 12 de novembro, no entanto, ele não soube dar mais detalhes a respeito do sinistro de trânsito.

Por conta da gravidade de seu estado de saúde, o homem precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande com urgência. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo durante a manhã de sábado (16).

O caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer na delegacia da cidade e será investigado.

