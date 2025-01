Homem morre em motel após dizer que estava sendo 'perseguido por demônios' em MS

Um homem, de 31 anos, morreu após ter um surto psicótico dizendo que estava sendo ‘perseguido por demônios’. O caso aconteceu em um motel, localizado no Bairro Vila Haro, na saída para Campo Grande, em Três Lagoas, durante a madrugada de domingo (26).

Conforme o site da Rádio Caçula, a Polícia Militar foi acionada pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após o homem sofrer um aparente surto psicótico, que teria culminado em sua morte.

Para as autoridades, a proprietária do estabelecimento contou que a vítima estava se hospedado sozinha na tarde do dia anterior. Durante a madrugada, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança correndo sem roupas pelo pátio do motel, gritando que estava sendo perseguido por “demônios”.

Momentos depois, ele foi visto se jogando contra as paredes e caindo várias vezes no chão. Algumas testemunhas tentaram conter o homem, porém, ele começou a ter uma espécie de convulsão e acabou falecendo antes da chegada do SAMU.

Durante perícia no quarto em que ele estava hospedado, foram encontrados papelotes de cocaína já consumidos.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e peritos criminais estiveram no local para coletar informações e realizar os devidos levantamentos. O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do incidente e determinar se houve uma possível overdose.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também