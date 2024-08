Homem morre esfaqueado e atropelado sob suspeita de assediar criança no Lageado

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

A Polícia Científica esteve no local dos fatos. O caso já é de conhecimento da Polícia Civil, que passa a investigar o ocorrido.

Testemunhas também relataram que além da criança, André teria se insinuado para algumas mulheres, causando ainda mais desconforto de pessoas que estavam na comemoração. O suspeito teria tirado satisfação com o indivíduo e houve uma discussão.

Informações preliminares apuradas pela reportagem, apontam que o suspeito de ter cometido o crime não teria gostado da atitude do homem durante a festa.

André Lopes da Silva, de 38 anos, foi assassinado após ser esfaqueado diversas vezes e ainda ser atropelado na noite deste domingo (4), sob a acusação de ter assediado uma criança durante uma festa que acontecia na rua Anselmo Selingardi, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

