Homem morre na Santa Casa um dia após acidente com máquina agrícola

Julio Cesar Santana, de 31 anos, morreu nesta sexta-feira (10), na Santa Casa de Campo Grande, após se acidentar com uma máquina agrícola, na última quinta-feira (9), em Santa Rita do Pardo - a 268 km de Campo Grande.

Conforme o Jornal da Nova, o irmão da vítima esteve na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro na manhã de sexta e registrou o boletim de ocorrência.

Julio deu entrada na Santa Casa às 23h42 do dia 9, com lesão no baço e indicação de cirurgia. O quadro do homem evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e foram feitas manobras de reanimação, com isso, a circulação voltou, mas instável.

No laudo médico consta também que Julio teve uma nova parada cardíaca e acabou morrendo às 8h18 de sexta. O caso foi registrado como homicídio culposo.

