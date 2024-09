Homem morre nos fundos do CREAS em Paranaíba

Um homem, de 46 anos, foi encontrado morto nos fundos do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), localizado na Rua Doutor Rocha Dias, região do Bairro Santo Antônio, em Paranaíba.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os funcionários do local chegaram para trabalhar durante esta segunda-feira (16) e encontraram a vítima, deitada de barriga para baixo. Ao se aproximar, notaram que o homem estava sem sinais vitais.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia foram acionadas. Para as autoridades, os funcionários detalharam que o homem era assistido pelo órgão, sendo que sempre pulava o muro dos fundos para se abrigar e dormir.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil da cidade e será investigado.

