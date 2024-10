Homem pede socorro a morador do Pioneiros após ser espancado e esfaqueado

Homem, de 33 anos, foi esfaqueado durante a madrugada desta sexta-feira (25) no Bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço indicado, onde um homem teria chegando pedindo por socorro, pois estava ferido. Ao chegar no local, a guarnição encontrou a vitima sangrando bastante, com um corte profundo na perna esquerda.

Ele apresentava ainda um hematoma na cabeça, causado por uma pancada. Durante conversa com a equipe, a vítima não soube informar onde havia apanhado e nem quem era o autor das agressões.

Diante da situação, o homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado para a Santa Casa. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

