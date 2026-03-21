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PolÃ­cia

Homem perde R$ 1 mil apÃ³s ser ameaÃ§ado por 'cafetÃ£o' em Campo Grande

A vÃ­tima tentou realizar novos pagamentos, mas as transaÃ§Ãµes foram bloqueadas pelo banco apÃ³s identificaÃ§Ã£o de possÃ­vel golpe.

21 marÃ§o 2026 - 14h11Brenda Assis

Um homem de 27 anos procurou a polícia após ser vítima de extorsão em Campo Grande, durante a noite desta sexta-feira (20).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que acessou um site de relacionamentos na quinta-feira (19), onde fez um cadastro e trocou mensagens com uma suposta garota de programa, mas não chegou a contratar nenhum serviço.

No dia seguinte, ele passou a receber mensagens de um homem que se apresentou como intermediador da mulher e passou a exigir cerca de R$ 5 mil, alegando descumprimento de um suposto contrato.

De acordo com o registro, após a recusa, o suspeito começou a fazer ameaças, afirmando que possuía dados pessoais da vítima, como endereço, e dizendo que integrantes de uma facção criminosa poderiam ir até a casa e o local de trabalho dela. Ele também teria ameaçado a vítima de morte.

Com medo, o homem fez uma transferência de R$ 1 mil para uma conta indicada pelo suspeito. Mesmo assim, as cobranças continuaram.

Ainda conforme o boletim, a vítima tentou realizar novos pagamentos, mas as transações foram bloqueadas pelo banco após identificação de possível golpe.

O caso foi registrado como extorsão e será investigado pela Polícia Civil. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido identificado.

O caso foi registrado na noite de sexta-feira (20), na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

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