Homem põe fogo na moto e na casa da ex-mulher com crianças dentro no Talismã

Homem, de 23 anos, está sendo procurado por atear fogo na motocicleta da ex-companheira, de 20 anos, além de quase queimar toda a casa em que ela vivia com duas crianças, sendo uma, de 1 ano, e outra, de 4 anos, na manhã desta quinta-feira (8), no Jardim Talismã. A mais nova é filha do suspeito enquanto eles tiveram junto, mas estavam atualmente separados há cerca de 8 meses.

O JD1 Notícias esteve no local e conversou com a jovem, que bastante abalada, contou como a situação aconteceu. Ela explicou que conviveu com o suspeito por três anos, tendo a filha em comum, mas que as coisas desandaram há cerca de dois anos, quando ele passou a usar drogas.

Na noite de quarta-feira (7), o suspeito ficou 'infernizando' e atormentando a vítima na frente da residência, pedindo para entrar na casa e conversar, querendo ver a filha. Porém, a mulher possui uma medida protetiva contra o indivíduo e impediu que ele seguisse por ali.

Pela manhã, a vítima iria deixar as crianças na escola e sairia para trabalhar, quando notou a presença do suspeito novamente na casa. Ela chegou a acionar a PM, mas nisso, o indivíduo chutou a moto, derramou gasolina e colocou fogo no veículo, que se espalhou por um sofá e rapidamente atingiu parte da casa.

Nisso, ele foi trancar a porta da residência, mas a mulher conseguiu sair, porém, as crianças ficaram no imóvel. Aproveitando a situação, o suspeito fugiu e a jovem passou a gritar por socorro, quando dois homens, incluindo o tio das crianças, apareceu e quebrou o vidro para abrir a porta e salvar as meninas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas que destruíram parcialmente a casa. O tio das crianças teve um corte na mão e foi socorrido por populares, que conseguiram enfaixar o local da lesão.

Ele contou a reportagem que não pensou duas vezes em ir até a casa, pois eram crianças que estavam no local.

A DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) esteve no local e encaminhou a vítima para prestar esclarecimentos.

