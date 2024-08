Homem que esfaqueou jovem em tabacaria do Colúmbia é preso na Capital

Um rapaz, de 25 anos, foi preso mês depois de esfaquear um homem durante uma briga na porta de uma tabacaria localizada no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A prisão aconteceu durante a terça-feira (20) e o crime teria ocorrido no dia 21 de julho.

Conforme as informações policiais, o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal, mas com as imagens as autoridades reclassificaram o fato como tentativa de homicídio.

Uma equipe de investigação da 2ª Delegacia identificou o autor e uma segunda vítima, o proprietário da tabacaria, que foi atacado enquanto tentava impedir que o autor continuasse a agredir a primeira vítima.

As investigações apontaram que a discussão teve início quando a primeira vítima pediu aos clientes da tabacaria para desobstruírem a via para que pudesse passar com seu veículo. Armado com uma faca, o autor agrediu o motorista, atingindo-o na região do rosto e pescoço por cerca de seis vezes, atingiu o proprietário do comércio e depois fugiu.

Ele estava foragido desde o início do mês, quando o judiciário decretou sua prisão temporária a pedido da delegada responsável pelas investigações, Bárbara Camargo. Ontem, o autor foi localizado e preso e irá responder por homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também