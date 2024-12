Homem que estuprou crianças com síndrome de Down a caminho da igreja é preso em Dourados

Um homem, de 41 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (12) após ser acusado de estuprar duas crianças com síndrome de Down no município de Itaúba, localizado no interior de Mato Grosso.

Conforme as informações policiais, o autor, tio das vítimas, aproveitava-se da confiança para levar as crianças a terrenos baldios, onde cometia os abusos, durante o trajeto para a igreja.

Após a Polícia Judiciária de Mato Grosso representar pela prisão preventiva do suspeito, a qual foi deferida foi identificado um possível paradeiro dele. Com o apoio da SIG (Seção de Investigações Gerais) e do NRI (Núcleo Regional de Investigação), a Polícia Civil de Mato Grosso conseguiu capturar o homem.

Agora, ele ficará a disposição do poder judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também