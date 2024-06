Homem que levou pauladas durante briga no Jardim Colorado morre na Santa Casa

Dario Cristaldo Soares, de 39 anos, morreu horas depois de ser espancado com várias pauladas durante uma briga na tarde de domingo (9), no bairro Jardim Colorado, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a Rua Sebastião Ferreira, onde a vítima teria se desentendido com o autor no meio da rua. A irmã de Dario contou as autoridades que ele teria sido agredido com várias pauladas pelo homem, que fugiu do local em seguida.

Diante da situação dos ferimentos da vítima, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, encaminhando o homem para a Santa Casa, onde ele ficou internado.

Porém, já durante a madrugada, Dario teve uma piora grave em seu estado de saúde, falecendo mesmo com as tentativas de reanimação dos médicos.

Os motivos que levaram a confusão e as agressões não foram divulgados.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa e lesão corporal seguida de morte.

