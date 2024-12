Homem que matou esposa com 10 facadas tenta culpar outra pessoa

Saiba Mais Interior Rapaz mata esposa com 10 facadas após voltar de festa em Japorã

Homem de 23 anos confessa ter matado a esposa, Cíntia Martins, de 22 anos, mas antes alegou que ela foi morta por uma terceira pessoa, em uma festa, durante a madrugada deste domingo (22), na aldeia indígena Porto Lindo, em Japorã - a 472 km de Campo Grande.

Segundo o Delegado Alex Júnior da Silva, o crime teria acontecido no quarto do casal. O suspeito desferiu 10 golpes contra a vítima, sendo a maioria no rosto.

O próprio autor do crime acionou o socorro médico. Ele disse aos médicos que eles estavam em uma festa durante a madrugada de domingo, e que ela teria sido assassinada por uma terceira pessoa, outra mulher.

Mas, o suspeito apresentava um ferimento na mão direita, que chamou a atenção dos médicos. Então, eles constataram que a ferida foi causada por uma faca.

O suspeito foi localizado em Iguatemi - a 474 km de Campo Grande, e levado à delegacia. Inicialmente, ele manteve a versão de que a assassina seria uma terceira pessoa, mas acabou se contradizendo e confessou o crime.

"Crime praticado com requintes de crueldade", disse o Delegado. O indivíduo alegou que matou Cíntia por motivos passionais e foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio.

