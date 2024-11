Homem que sumiu no Rio Ivinhema é encontrado por amigos em Angélica

Sandro Manoel dos Santos, de 31 anos, que desapareceu ao nadar no Rio Ivinhema, na região de Angélica, foi encontrado durante a noite de domingo (3). O corpo estava a mil metros de onde o rapaz desapareceu.

Conforme as informações policiais, o morador de Ivinhema estava aproveitando a tarde de sábado com amigos quando se afogou e desapareceu na água, por volta das 15h30. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fazendo buscas pelo homem com uso de equipamento de mergulho e barco.

O local onde o rapaz sumiu é área de cachoeira e contém muitas pedras. As buscas foram encerradas e continuaram durante a manhã de domingo. Os mergulhadores procuraram em pontos específicos de possível permanência do corpo, rebojos d'água e galhadas próximas, mas sem êxito até ao anoitecer e encerraram a procura novamente.

Por volta das 20h40 de ontem, os amigos de Sandro continuaram as buscas e localizaram o corpo na mesma região, uns mil metros abaixo do local onde sumiu. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Ivinhema, Polícia Civil de Angélica e Polícia Científica de Nova Andradina foram acionadas.

