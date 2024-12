Homem que tentou matar casal e bebê de 1 ano a tiros é preso na Capital

Homem, que tentou matar uma família durante a noite do dia 6 dezembro no Bairro Jardim das Hotensias, foi preso pelas equipes da DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) durante a manhã desta segunda-feira (30), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, um casal e um bebê, de apenas 1 ano, seguiam de moto quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta efetuando disparos em sua direção. A mulher, que pilotava o veículo, acabou perdendo o controle e caindo junto com os passageiros.

O homem tentou proteger a criança, sendo atingido nas costas. Ainda assim, o menino foi alvejado na perna. Apesar dos gritos para parar com os disparos, os executores de 18 e 21 anos não pararam de atirar. A família só escapou com vida da ação porque se escondeu em um comércio, fazendo os autores fugirem correndo.

As equipes da DHPP realizaram diversas diligências até que prenderam o rapaz de 18 anos no dia 21 de dezembro, no Bairro Guanandi II. Já o de 22 acabou sendo detido hoje, na casa da namorada, localizada nas proximidades do Parque Ayrton Senna.

O crime foi cometido por motivo passional.

