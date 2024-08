Homem que tentou matar o patrão a facadas morre ao atacar a Polícia Militar em MS

O rapaz, de 29 anos, que tentou matar o patrão, de 54 anos, a facadas no Distrito Pedra Branca, em Chapadão do Sul, morreu ao confrontar a Polícia Militar horas depois. O caso aconteceu na noite de domingo (25).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, já divulgadas em parte pelo JD1, os dois tiveram uma discussão e o autor esfaqueou a vítima três vezes, sendo que os golpes atingiram o tórax, o abdômen e o braço.

A vítima detalhou para o Corpo de Bombeiros, que havia contratado o autor há dois meses, para que fosse trabalhar com motosserra. Os dois são da cidade de Rio Verde, em Goiás.

Acontece que ontem, eles foram até o Distrito Pedra Branca, para visitar um parente e acabaram ingerindo bebidas alcoólicas. Já durante a tarde, eles começaram uma briga e a vítima foi esfaqueada. Depois do crime, o rapaz fugiu correndo para o meio do mato com a intenção de se esconder.

A Polícia Militar fez diligências pela região, para tentar encontrar o autor, mas inicialmente não tiveram sucessos. Porém, horas depois, ele voltou ao local do crime, ainda armado com a faca e completamente alterado. Sem acatar as ordens policiais, ele tentou atacar os militares, que efetuaram disparos contra o homem para se defender.

Como ainda estava com vida, ele foi levado até o hospital de Chapadão do Sul, mas faleceu momentos depois de dar entrada. A equipe de perícia foi acionada a comparecer no local, bem como todos os procedimentos de Polícia Judiciária Militar foram realizados.

A vítima precisou de transfusão de sangue e cirurgia, porém a princípio não corre risco de morte.

