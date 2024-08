Homem é esfaqueado por funcionário durante briga em Chapadão do Sul

Homem, de 54 anos, que não teve o nome divulgado, foi socorrido após ser esfaqueado por um funcionário que contratou há dois meses. O caso aconteceu durante a tarde de domingo (25), na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, as equipes precisaram se deslocar até Pedra Branca, onde encontraram a vítima dentro de um carro, que estava estacionado na rua.

Apesar de estar consciente e orientado, o homem apresentava três perfurações pelo corpo, sendo uma na região do tórax, outra no abdômen e um corte profundo no braço esquerdo, onde ele apresentava hemorragia.

Depois de ser socorrida a vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde. Para os militares, ele detalhou que o autor seria seu funcionário, que havia contratado há dois meses para que juntos pudessem realizar trabalhos com motosserra.

Os dois são da cidade de Rio Verde, em Goiás.

