Homem que torturou namorada durante sequestro em Iguatemi é preso

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a manhã de domingo (7), na cidade de Iguatemi. Ele é autor de lesões corporais dolosas, sequestro e ameaça, sendo que todos os crimes aconteceram no contexto de violência doméstica. Além disso, ele estava foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão de 22 anos em regime fechado., pelos crimes de roubo e furto.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para ir até o Pronto Atendimento Médico da cidade, durante o domingo (7), onde uma mulher havia dado entrada após ser vítima de violência doméstica. Ela possuía fraturas no braço e nariz, indicando o companheiro como autor do crime.

Ainda para as autoridades, a mulher contou que estava sendo agredida e mantida em cárcere pelo namorado desde a sexta-feira (5), dia em que autoridades teriam feito buscas pelo homem na região.

Diante dos fatos, as equipes da Delegacia de Iguatemi iniciaram novas buscas, localizando o autor na casa da mãe dele. Ao ver as autoridades, ele tentou fugir, mas acabou sendo detido pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

O autor foi preso em flagrante delito pelos crimes de: Lesão Corporal Dolosa, Sequestro, Cárcere Privado e Ameaça, no contexto da violência doméstica. Após a captura, ele foi conduzido para a Delegacia de Iguatemi, para a formalização da prisão.

