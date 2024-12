Homem reage a assalto dentro de casa e é esfaqueado por bandido em Dourados

Homem, de 56 anos, foi esfaqueado ao reagir a um assalto dentro da própria casa, localizada na Rua Sabiá, na Vila Esplanada, em Dourados. O caso aconteceu durante as primeiras horas de domingo (29).

Conforme o registro policial, a vítima estava em casa quando foi surpreendido por três homens, que invadiram o local e passaram a exigir dinheiro. Para não ter nada levado, ele chegou a pegar uma faca e acertar um dos bandidos.

No entanto, acabou sendo atingido por um golpe no tórax. Após a reação, os suspeitos fugiram do local e ainda não foram localizados. O homem foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

Não existem informações se bens ou valores foram levados do imóvel. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

