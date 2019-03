Homem sofre atentado em bar em Mundo Novo

Um homem de 40 anos sofreu um atentado em um bar, na noite desta sexta-feira (29), em Mundo Novo. Conforme relatos, os pistoleiros atiraram várias vezes na direção da vítima, que teve diversas partes do corpo atingidas.

O homem estava em bar, localizado em um bairro da cidade, quando dois suspeitos se aproximaram em uma motocicleta e começaram a atirar. Os tiros foram desferidos em direção a vítima, que foi atingida na virilha, perna, braço e rosto.

Ele foi encaminhado ao hospital da cidade, mas com tamanha gravidade foi transferido para outro em Umuarama, no Paraná. A Polícia segue investigando o caso, que procura saber a identidade dos suspeitos e a motivação do crime.

