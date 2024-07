Homem tenta invadir casa, esfaquear primo do morador e é preso em Ponta Porã

Homem, de 48 anos, foi preso ao tentar invadir a casa de uma pessoa no distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã, durante a noite de terça-feira (9). Ele chegou ainda a tentar esfaquear o primo do morador do imóvel.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que estava fazendo uma visita na casa do primo quando ouviu alguns barulhos do quintal. Ao sair para verificar, encontrou um homem tentando arrombar uma porta.

A vítima e o parente chegaram a gritar para que o homem se identificasse, porém, ele tentou atacar os dois com uma faca. Neste momento, por sorte, os familiares conseguiram segurar e amarrar o autor.

A Polícia Militar foi acionada, encontraram o homem dentro da propriedade, esperando os militares chegar. O autor estava exaltado, com um ferimento na cabeça.

Diante dos fatos, ele foi levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio e violação de domicílio.

