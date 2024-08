Homem tenta matar desafeto oito meses após discussão

Um homem de 44 anos, identificado procurou a polícia após sofrer uma tentativa de homicídio na noite de ontem (2), na região do bairro Los Angeles.

Conforme o boletim de ocorrência, logo depois de sair do trabalho, em uma lanchonete da região, a vítima estava indo embora quando autor, Wellington Silvam foi em direção ao carro do desafeto e efetuou um disparo de arma de fogo.

Segundo relatos da vítima, o motivo provável foi uma discussão que os dois tiveram há oito meses, quando um amigo de Wellington encostou no carro da vítima que teria manobrado o veículo e estacionado em outro lugar, o que supostamente irritou o suspeito que começou a discussão.

Depois do ocorrido na noite de ontem, a vítima verificou que o autor não conseguiu acertar o veículo e entregará imagens de câmeras de segurança. O caso foi registrado na Depac Cepol como homicídio simples na forma tentada.

