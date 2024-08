Homem tenta matar jovens, mas acaba levando uma surra e sendo atropelado em Chapadão

Homem, de 38 anos, foi preso por ameaçar e tentar matar dois rapazes, de 27 e 31 anos, durante a madrugada desta sexta-feira (30), na Rua Cassilândia, localizada na região central de Chapadão do Sul.

Conforme as informações policiais, o Batalhão da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Ao chegar no local, as equipes encontraram o autor sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros dentro de um carro, pois estava com vários ferimentos no rosto e nas pernas. Ele precisou ser levado para uma unidade de saúde.

Para os policiais, a vítimas detalharam que todos estavam saindo de um estabelecimento comercial ao mesmo tempo. Em determinado momento, o homem sacou a arma e começou a ameaçar matar o rapaz de 31 anos.

Posteriormente, ele começou a apontar o revólver para a outra vítima, que estava dentro do carro. Irritado, o homem passou a atirar, atingindo o capô e o para-brisa, porém, as balas acabaram e o jovem acelerou o carro, atingindo o autor.

As vítimas então se juntaram para bater no homem. A Polícia Militar apreendeu a arma usada pelo autor. Todas as partes foram levadas para a delegacia, onde o caso foi registrado como disparos de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

