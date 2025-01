Homem troca carro por drogas, inventa roubo e é indiciado por falsa comunicação de crime

Um homem, de 52 anos, foi indiciado por mentir que havia tido seu carro roubado durante o final de semana na cidade de Três Lagoas. A verdade é que ele trocou o veículo por drogas.

Conforme as informações policiais, no sábado (11), ele procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) contando que havia sido abordado por alguns homens, que estavam armados com uma faca, durante a tarde de sexta-feira (10).

Os autores teriam mandado o autor entrar no carro e seguida havia sido levado para um local incerto, onde teria sido mantido amarrado e roubado. Ainda no sábado, o automóvel foi localizado no meio da rua, sem as placas.

O caso foi encaminhado à 2ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, e na quarta-feira (15), durante o depoimento da suposta vítima os policiais encontraram inconsistências no roleto, momento em que o homem admitiu que havia sido roubado.

Ele alegou que havia entregado a direção do veículo a um rapaz, em troca de uma porção de droga, e esse rapaz acabou não devolvendo o veículo. Por medo da reação dos familiares, ele inventou a história do roubo.

Dessa forma, a autoridade policial promoveu as modificações necessárias ao registro e o indivíduo deverá responder pelo crime de comunicação falsa de crime.

As investigações prosseguem no intuito de identificar o suposto jovem, a quem o veículo teria sido entregue.

