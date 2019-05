Homem usa motosserra para tentativa de homícidio

Matheus Henrique, com informações do Rio Brilhante em Tempo Real

Em Rio Brilhante, Roberto Carlos Rodrigues, 46 anos, conhecido como “Pesão”, foi atingido com golpes de motosserra, em uma fazenda, na noite de segunda-feira (27). Ele foi encaminhado ao Hospital da Vida, em Dourados, e está em estado grave, com um corte profundo no pescoço e braço.



De acordo com a Polícia Militar, Edson Schmidt, 51 anos, conhecido como ‘Maninho’, é o acusado do crime. Ele foi preso em flagrante na fazenda, localizada a cerca de 30 km do perímetro urbano, onde os policiais encontraram e apreenderam a motosserra, ainda suja de sangue, usada na tentativa de assassinato.



Segundo informações, eles trabalham juntos na fazenda e estavam ingerindo bebida alcoólica, quando começaram a discutir. Ainda, conforme a polícia, Edson teria ligado a motosserra e atingindo a vítima.



O acusado foi encaminhando para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.

