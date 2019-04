Três pessoas são presas suspeitas de tentativa de homicídio

Graziella Almeida com informações do site O Pantaneiro

Duas mulheres, uma de 37 e outra 26 anos e mais um adolescente foram socorridos e deram entrada no hospital com ferimentos de faca, na noite deste domingo (28), em Jardim. Três pessoas são suspeitas, um homem e uma mulher de 29 e um menor infrator.

Segundo o site O Pantaneiro, as vítimas e os suspeitos estariam bebendo no mesmo bar, quando as agressões começaram. Em depoimento, eles informaram a polícia qual seria o estabelecimento e a descrições das pessoas.

Os policiais se deslocaram até o local, mas ao chegarem lá não tinha mais ninguém. A equipe continuou a fazer diligências pela região, quando localizou o homem e um adolescente próximo a supermercado desativado da cidade. Após a abordagem, a polícia revistou os sujeitos e encontrou a arma do crime, uma faca com cerca de 20 cm de lâmina.

A terceira autora foi identificada e encontrada em sua residência. A faca estava em posse do homem, mas os três foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil da cidade.

