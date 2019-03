Irmãos tentam separar briga de casal e um é esfaqueado

Marcide Ribeiro da Silva, 40 anos, foi esfaqueado após tentar separar uma briga de casal na noite deste domingo (24), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A vítima estava acompanhada do irmão Marciel Ribeiro da Silva, quando ouviram a briga dos vizinhos e entraram para apartar.

Segundo o boletim de ocorrência, os irmãos estavam em casa e ouviram a briga do casal de vizinhos, que mora na frente da residência. Eles tentaram separar a briga, que já estava em um grau mais “elevado”, quando Rafael Bruno Epifanio de Alves, 29 anos, começou a agredir a esposa e as vítimas interviram, e Marcide acabou sendo esfaqueado no abdômen.

Testemunhas acionaram a polícia e denunciaram uma briga generalizada, mas Marciel relatou o ocorrido aos policias e explicou que Rafael Bruno, era o autor do crime. Ele é evadido do sistema prisional e após as agressões fugiu do local. O corte foi superficial e Marcide foi socorrido e encaminhado para Santa Casa de Campo Grande, onde fez exames e passa bem.

