Adolescente estupra irmãos de 9 e 11 anos, em Campo Grande

O pai e a madrasta de duas crianças –uma de 9 e outra de 11 anos denunciaram que um adolescente de 16 anos, irmão mais velho deles, estaria estuprando, fazendo o uso de drogas e até dando entorpecente às crianças em convívio familiar.

A denúncia foi feita no domingo (17) e as vitimas relataram que os abusos estão ocorrendo há um ano, conforme o G1.

Segundo o site, as vítimas estavam passando férias com o pai e a madrasta e depois de um mês se recusavam a voltar para a casa, onde moram com o suposto adolescente abusador.

"Na hora de ir embora, eles não quiseram voltar pra casa. No início, não queriam contar o motivo e depois falaram. A minha filha contou primeiro, que o irmão de 16 anos a estuprava. Ele é irmão somente por parte da mãe, que faleceu e então a guarda deles ficou com o tio materno. Depois, o de 11 também contou e ainda falou que o rapaz fazia uso de droga e também dava para as crianças", afirmaram o pai e a madrasta das vítimas.

Ainda conforme as testemunhas, a menina estava reclamando de dores na barriga e os familiares acreditam que seja por conta dos abusos. Os envolvidos estão registrando o boletim de ocorrência, de estupro de vulnerável, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A pena para o crime varia de oito a 15 anos de reclusão.

