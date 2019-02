Homem é esfaqueado após invadir casa da ex-mulher

Jurandir Nunes, 44 anos, foi esfaqueado após invadir a casa da ex-mulher, na madrugada desta sexta-feira (22), no bairro Vila Santa Eugênio, em Campo Grande. O autor do crime seria sobrinho da mulher, identificado como Alisson Gonçalves Rodrigues, 30 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem vinha ameaçando a ex-mulher há algum tempo, após descobrir que a sobrinha e o marido estariam morando junto com ela. Jurandir dizia não aceitar que outra figura masculina dentro da residência e na noite de ontem (22), teria ligado para a mesma informando que iria ao local acertar as contas.

Por volta das duas horas da manhã, a vítima pulou o muro da casa e ao encontrar com Alisson, começou a agredi-lo com socos. A mulher entrou no meio a fim de separar os homens. A mulher pediu a Jurandir se retirasse da sua residência, mas o mesmo estava totalmente descontrolado e agressivo.

Jurandir continuou insistindo em permanecer no local, quando Alisson voltou a confrontar o invasor e o agrediu com golpes de faca na região do tórax. A vítima caiu na chão e foi socorrida pela ex-esposa e a sobrinha, enquanto Alisson acionava a polícia e o Corpo de Bombeiros.

Para os policiais Alisson, a esposa e a tia inventaram uma supostar versão para o fato, mas conforme apurações o relato não batia com o depoimento dado. O jovem assumiu a autoria do crime e disse que esfaqueou o homem, pois ele estava agressivo e já havia feito diversas ameaças a dona da casa.

Jurandir foi socorrido e encaminhado a Santa Casa, o quadro clínico é estável e ele aguarda para passar por uma cirurgia. O autor foi preso em flagrante e levado para Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

