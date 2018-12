Dono de bar é esfaqueado por clientes

Um comerciante de 38 anos, proprietário de um bar foi esfaqueado neste sábado (29) após cobrar a dívida de uma cerveja de R$ 5 consumida por um rapaz que estava com um amigo. O crime ocorreu em Rio Brilhante. As informações são do portal Rio Brilhante em Tempo Real.

O dono do bar foi atingido com dois golpes de duas facas diferentes, sendo uma no peito e e outra na barriga, ao mesmo tempo. De acordo com o filho da vítima de 17 anos, que também estava no bar, após o pai cobrar a dívida de um dos suspeitos, ele e um amigo sacaram as facas e bem rápido atingiram o comerciante, relatou o jovem ao policiais.

Uma ambulância que estava próxima ao local socorreu a vítima até o hospital de Rio Brilhante, mas o comerciante precisou ser transferido até o hospital da Vida em Dourados, devido a gravidade dos ferimentos.

De acordo com o delegado Alexandre Neves, a Polícia Civil esteve no hospital colhendo mais informações sobre o caso e os policiais do município e distrito estão em busca dos suspeitos que já foram identificados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também