Homem é esfaqueado após cobrar divida em bar

Saiba Mais Polícia Homem tenta matar o irmão esfaqueado após bebedeira

Roberto Wiston Luiz Cavalcante, 41 anos, foi esfaqueado enquanto cobrava uma divida para sua esposa em um bar, na madrugada deste domingo (17), no bairro Vila Bandeirantes. O suspeito de desferir os golpes de faca na vitima é Welkys Resplande Morais.

Segundo o boletim de ocorrência, Roberto e o autor estavam em um bar da região, quando a ele identificou Welkys e foi conversar com o mesmo a respeito de uma divida que o homem tinha com sua esposa. Depois de alguns minutos, eles se desentenderam e o suspeito começou a desferir uma sequencia de golpes de faca na vitima.

Roberto foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. A esposa da vitima compareceu a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) centro, informando o estado de saúde do marido e a identidade do suposto autor do crime, mas não soube falar do paradeiro do homem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a Policia segue com as investigações.

