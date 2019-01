Homem tenta matar o irmão esfaqueado após bebedeira

Valdemar Reis de Oliveira, 42 anos, foi preso nesta quarta-feira (16) depois de tentar matar o irmão, José Reis de Oliveira, no Jardim Centro Oeste.

De acordo com o registro policial, os irmãos passaram o dia consumindo bebida alcoólica, quando por volta de 3h, Valdemar invadiu a casa de José e o esfaqueou. Os golpes atingiram o braço da vítima. Logo após o crime, o autor fugiu, mas foi encontrado horas depois pela polícia, em um barraco na região.

A equipe da Polícia Militar apreendeu com o autor, três tipos de arma branca, um facão, uma foice e uma faca de cozinha. José foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa. De acordo com a assessoria do hospital, José deu entrada com corte no antebraço direito e passa bem, ele aguarda um procedimento cirúrgico por causa da profundidade do corte e não corre risco de morrer.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga, onde o autor está detido. Não há informações sobre o que motivou o crime.

