Suspeito de matar merendeira já foi preso por morder genitália de vizinha

Jesus Ajala da Silva, conhecido como "Sabiá", e ex-namorado da merendeira Silvana Tertuliana Pereira, encontrada morta na última sexta-feira (11) enrolada em uma rede no Portal Caiobá, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Ele é considerado foragido da Justiça e está sendo procurado.

A merendeira morreu após ser golpeada por quatro facadas e foi encontrada sem blusa, jogada no quintal da casa. O ex-namorado da vítima teria sido preso em março 2003 pelo estupro de uma mulher em Aquidauana.

De acordo com o site Aquidauana News, Jesus teria mordido a genitália da vítima, causando um corte de aproximadamente três centímetros. A mulher era vizinha dele e no dia do crime estava ingerindo bebida alcoólica com o suspeito e, quando foi dormir, teve o quarto invadido pelo homem. Além de morder a genitália da mulher, ele também a teria agrediu com golpes de faca no peito e na nuca.

O caso da merendeira

Silvana Tertuliana Pereira, foi achada morta na sexta-feira (11) passada, em uma casa abandonada na rua das Valquírias, no Portal do Caiobá, em Campo Grande. O corpo estava enrolado em uma rede e havia sinais de violência e golpes de faca.

As informações da polícia civil constam que as filhas da mulher notaram o desaparecimento da mãe, depois dela sair de casa para fazer uma faxina na casa do ex-namorado e não retornar. A família procurou a mulher em hospitais e informou a polícia sobre o desaparecimento.

O corpo foi encontrado na casa que Jesus alugava. Informações sobre o suspeito podem ser repassadas pelo número (67) 99987 9035, não é preciso se identificar na ligação.

