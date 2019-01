Corpo de mulher é encontrado em casa abandonada na capital

No final da tarde de sexta-feira (11) por volta das 18h30, o corpo de uma mulher ainda não identificado, foi encontrado abandonado em uma residência que fica localizada na rua das Valquírias, no bairro Caiobá, em Campo Grande.

A vítima teria sido morta a facadas em outro local e o corpo foi jogado no local. Alguns moradores acabaram encontrando o corpo da mulher, após entrar no terreno em busca de mangas.

Ainda não há informações detalhadas do caso, a reportagem do JD1 entrou em contato com a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga, onde o caso foi registrado, mas conseguiu falar com ninguém.

