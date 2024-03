Homem vai parar na delegacia por mentir dizendo que havia agredido os pais

A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste sábado (9), para atender uma denúncia de violência doméstica em uma residência no Jardim Noroeste, mas ao chegar no local, percebeu que a história era outra.

Conforme registrado na Depac Cepol, quando a PM chegou na casa, um homem, identificado como Pedro de 29 anos, informou que havia agredido seus pais e que ambos estavam na UPA Tiradentes para atendimento.

O morador chamou um inquilino para confirmar a história, no entanto, o homem que mora no fundo da residência, relatou à equipe que não havia visto nada e nem escutado nenhum barulho.

Para confirmar a veracidade dos fatos, a guarnição se deslocou até a UPA Tiradentes, onde encontrou os pais de Pedro, no entanto, o pai informou que a história contada pelo filho era mentira, e que o mesmo estava fazendo isso diversas vezes na semana.

O homem contou ainda que foi até o UPA, pois sua esposa é cadeirante e tinha passado mal, fato confirmado pela esposa.

Por se tratar de auto-acusação falsa de crime, Pedro foi conduzido até a Depac Cepol e liberado em seguida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também