Homens são indiciados por maus-tratos após castrarem cachorro com faca em bar

Um cachorro, sem raça definida, foi vítima de maus-tratos após ser castrado com uma faca em um bar em Coxim. Apesar do crime ter acontecido no dia 19, ele só foi denunciado à polícia na sexta-feira (23).

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa denunciou anonimamente à Polícia Militar Ambiental (PMA) que viu o animal sendo castrado em um bar da cidade.

Com a informação, os policiais foram até o local e, em contato com o dono do estabelecimento, notaram que havia um corte no testículo do cachorro. Questionado, o tutor do animal informou que havia pedido que um vizinho castrasse o animal, além de informar a residência dele.

Os policiais foram até a residência do homem responsável pelo procedimento, que afirmou que havia castrado o cachorro a pedido do dono. À polícia ele relatou que foi utilizado uma faca para que o procedimento fosse feito.

Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. Eles foram indiciados pelos crimes de maus-tratos, que tem pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Além disso, o delegado Gabriel Barroso também acrescentou o crime de exercício irregular da profissão, uma vez que o rapaz que realizou o procedimento não é médico veterinário.

O animal foi encaminhado até uma clínica veterinária, para receber os cuidados necessários, e então será levado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

