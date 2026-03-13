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PolÃ­cia

Horas apÃ³s sair da prisÃ£o, homem Ã© preso ao andar armado em Campo Grande

Questionado, o suspeito afirmou que a arma era dele e disse que havia colocado o armamento na bolsa da esposa enquanto ela estava no banheiro

13 marÃ§o 2026 - 17h41Brenda Assis

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (12) por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em Campo Grande.

Segundo a polícia, os investigadores do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) receberam informações de que um homem considerado de alta periculosidade, que havia deixado recentemente o sistema penitenciário após progressão de regime, estaria circulando armado poucas horas depois de sair da prisão.

Com base nas informações, os policiais iniciaram diligências pela cidade e localizaram o suspeito no momento em que ele entrava em um veículo Volkswagen Golf, nas proximidades de uma sorveteria na Avenida Mascarenhas de Moraes.

O homem estava acompanhado de uma mulher. Durante a abordagem, os investigadores fizeram uma vistoria na bolsa dela e encontraram uma pistola Taurus G2C calibre 9 milímetros, carregada com 12 munições.

Questionado, o suspeito afirmou que a arma era dele e disse que havia colocado o armamento na bolsa da esposa enquanto ela estava no banheiro.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a sede do Garras.

Durante a mesma ação, um terceiro homem que estava com o casal também foi detido. Conforme a polícia, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O suspeito também foi levado para a delegacia.

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